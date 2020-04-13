Южный акцент: как самоизолируется Ростов-на-Дону

Южная столица России самоизолировалась вместе со всей страной. В Ростовской области к 10 апреля выявлено 29 заболевших, двое из них уже выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 2683 человека. Как Ростов-на-Дону переживает карантин — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
С 31 марта Ростов начал постепенно переходить в режим самоизоляции. Киноцентр «Большой» закрылся
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Здание полпредства президента России в Южном федеральном округе опустело
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
На Фонтанной площади регулярно появляется только патруль, который выявляет нарушителей режима
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
В патрульные группы входят сотрудники полиции, казаки, собаки...
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Застать прохожего у исторического здания Центрального банка, которое имеет статус объекта культурного наследия и раз в год открывает свои двери для всех желающих, теперь сложно
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Прогулки на свежем воздухе разрешаются только владельцам собак. Также ощутить дыхание весны можно вынося мусор и по дороге в магазин или аптеку
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Улицы города постоянно обрабатывают антисептиком
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Бизнес приспосабливается к сложившимся условиям, пытаясь выжить. Ростовчанка Татьяна Борисова шьет дизайнерские маски в народном стиле
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Возможно, ростовчанам осталось недолго терпеть добровольное заточение. Губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал смягчение антивирусных мер. Он отметил, что почти две недели жестких ограничений уже дали результат, поэтому сейчас прорабатывается вопрос о том, какие из введенных мер следует сохранить, какие смягчить, а какие — отменить
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