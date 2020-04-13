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Южный акцент: как самоизолируется Ростов-на-Дону

Город готовится к смягчению режима
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Карантин Ростов-на-Дону
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Южная столица России самоизолировалась вместе со всей страной. В Ростовской области к 10 апреля выявлено 29 заболевших, двое из них уже выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 2683 человека. Как Ростов-на-Дону переживает карантин — в фотогалерее «Известий»
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Карантин Ростов-на-Дону
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
С 31 марта Ростов начал постепенно переходить в режим самоизоляции. Киноцентр «Большой» закрылся
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Карантин Ростов-на-Дону
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Здание полпредства президента России в Южном федеральном округе опустело
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Карантин Ростов-на-Дону
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
На Фонтанной площади регулярно появляется только патруль, который выявляет нарушителей режима
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Карантин Ростов-на-Дону
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
В патрульные группы входят сотрудники полиции, казаки, собаки...
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Карантин Ростов-на-Дону
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Застать прохожего у исторического здания Центрального банка, которое имеет статус объекта культурного наследия и раз в год открывает свои двери для всех желающих, теперь сложно
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Карантин Ростов-на-Дону
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Прогулки на свежем воздухе разрешаются только владельцам собак. Также ощутить дыхание весны можно вынося мусор и по дороге в магазин или аптеку
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Карантин Ростов-на-Дону
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Улицы города постоянно обрабатывают антисептиком
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Карантин Ростов-на-Дону
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Бизнес приспосабливается к сложившимся условиям, пытаясь выжить. Ростовчанка Татьяна Борисова шьет дизайнерские маски в народном стиле
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Карантин Ростов-на-Дону
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Возможно, ростовчанам осталось недолго терпеть добровольное заточение. Губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал смягчение антивирусных мер. Он отметил, что почти две недели жестких ограничений уже дали результат, поэтому сейчас прорабатывается вопрос о том, какие из введенных мер следует сохранить, какие смягчить, а какие — отменить
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