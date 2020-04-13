Южный акцент: как самоизолируется Ростов-на-Дону

Возможно, ростовчанам осталось недолго терпеть добровольное заточение. Губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал смягчение антивирусных мер. Он отметил, что почти две недели жестких ограничений уже дали результат, поэтому сейчас прорабатывается вопрос о том, какие из введенных мер следует сохранить, какие смягчить, а какие — отменить