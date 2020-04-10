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В Татарстане усилили патрулирование улиц

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в пятницу, 10 апреля, усилить в республике патрулирование улиц городов в связи распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Соответствующее решение было принято из-за звонков, поступающих на горячую линию оперативного штаба, согласно которым, несмотря на введение особого санитарно-эпидемиологического режима и повышенные штрафы, на улицах много людей, сообщается на сайте kp.ru.

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«В этой связи президент республики распорядился с сегодняшнего дня усилить патрулирование городов соответствующими службами», — цитирует Галимову RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Москве задержали нарушителя 14-дневного карантина. Мужчину вычислили с помощью городских камер. Водителя направили в больницу, где у него возьмут анализ на коронавирус. Нарушитель заплатит штраф 5 тыс. рублей. Его автомобиль увезли на штраф-стоянку.

В Минкомсвязи заявили, что отслеживание перемещений зараженных коронавирусом не противоречит закону о персональных данных.

9 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Гражданам разрешается покидать жилье только в экстренных случаях, при обращении к врачу, для похода в магазин или аптеку, а также для прогулки с питомцем в 100 м от дома.

Для зараженных коронавирусом, а также находящихся на обязательном карантине действуют штрафы за нарушение режима самоизоляции при лечении на дому. За передвижением этой группы граждан следит специальная система, основанная на данных геолокации. Так, с 3 апреля в Москве работает «Социальный мониторинг». За отказ пользоваться приложением грозят штраф и госпитализация.

9 апреля мэр столицы Сергей Собянин анонсировал штрафы в отношении нарушителей карантина за поездки на автомобиле, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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По состоянию на 10 апреля, в России диагностировано 11 917 случаев заболевания COVID-19, из них 1786 — за последние сутки. 795 человек вылечились. 94 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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