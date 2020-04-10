В Москве задержали нарушителя карантина

В Москве задержали нарушителя 14-дневного карантина. Мужчину вычислили с помощью городских камер. Водителя направили в больницу, там у него возьмут анализ на на коронавирус. Нарушитель карантина заплатит штраф 5 тыс. рублей. Автомобиль мужчины увезли на штраф-стоянку.