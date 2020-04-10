Нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле
Жесткие штрафы ждут всех автомобилистов, кто нарушил карантин в Москве. Штрафовать будут только тех, кто нарушает официальный карантин, а не всех автовладельцев подряд. В частности, речь идет о тех, кто заражен коронавирусной инфекцией и находится на домашнем лечении, их родственников и всех людей, контактировавших с инфицированными.
Также штрафовать за автопоездки по городу будут тех, кто вернулся из заграничных поездок и не соблюдает предписанный режим изоляции. При этом штрафы за нарушения будут выписываться дистанционно, так как камеры наблюдения фиксируют любой выход подкарантинных граждан из подъезда.
Жесткие штрафы ждут всех автомобилистов, кто нарушил карантин в Москве. Штрафовать будут только тех, кто нарушает официальный карантин, а не всех автовладельцев подряд. В частности, речь идет о тех, кто заражен коронавирусной инфекцией и находится на домашнем лечении, их родственников и всех людей, контактировавших с инфицированными.
Также штрафовать за автопоездки по городу будут тех, кто вернулся из заграничных поездок и не соблюдает предписанный режим изоляции. При этом штрафы за нарушения будут выписываться дистанционно, так как камеры наблюдения фиксируют любой выход подкарантинных граждан из подъезда.