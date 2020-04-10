Нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле

Жесткие штрафы ждут всех автомобилистов, кто нарушил карантин в Москве. Штрафовать будут только тех, кто нарушает официальный карантин, а не всех автовладельцев подряд. В частности, речь идет о тех, кто заражен коронавирусной инфекцией и находится на домашнем лечении, их родственников и всех людей, контактировавших с инфицированными.

Также штрафовать за автопоездки по городу будут тех, кто вернулся из заграничных поездок и не соблюдает предписанный режим изоляции. При этом штрафы за нарушения будут выписываться дистанционно, так как камеры наблюдения фиксируют любой выход подкарантинных граждан из подъезда.