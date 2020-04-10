Первый канал назвал дату возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»

Знаток Александр Друзь вернется в игру «Что? Где? Когда?» в ближайшее воскресенье, 12 апреля, он сыграет в составе команды магистра игры Виктора Сиднева. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала в пятницу, 10 апреля.

«Весенняя серия игр в интеллектуальном клубе знатоков продолжается — 12 апреля против телезрителей выступит команда Виктора Сиднева. В составе команды магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель «Бриллиантовой совы», шестикратный обладатель «Хрустальной совы» Александр Друзь», — приводит «Интерфакс» сообщение прессы-службы.

Кроме того, в составе команды сыграют обладатель «Бриллиантовой» и «Хрустальной совы» Борис Левин, Инна Семенова, Леонид Тимофеев и Михаил Дюба и капитан команды — магистр «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» и звания «Лучший капитан клуба» Виктор Сиднев.

В феврале 2019 года главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. По словам Бера, магистр попросил заранее сообщить ему вопросы и ответы для нового выпуска передачи, в обмен пообещав 3 млн рублей от выигрыша.

Однако Друзь говорил, что именно Бер предлагал ему заключить сделку, а он «старательно подыграл».

В итоге обоих отстранили от участия в «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» на неопределенный срок.

В мае Друзь извинился за произошедшее и сложил с себя полномочия главы комиссии по этике интеллектуального клуба, позже комиссию расформировали. В то же время магистр остался вице-президентом Международной ассоциации клубов ЧГК.

О том, что Друзь возвращается в шоу, сообщила 23 сентября телекомпания «Игра-ТВ».