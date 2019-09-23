Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»

Магистр игры «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Александр Друзь возвращается в шоу. Об этом 23 сентября сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».

«Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб», — говорится в заявлении.

При этом Друзь не примет участие в осенних играх клуба — магистр сможет вернуться только со следующего сезона. В пресс-службе Первого канала агентству ТАСС ответили, что «с глубоким уважением» относятся к создателям телешоу и их решениям.

Скандал произошел в феврале, когда главред шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра в попытке подкупа. По словам Бера, Друзь попросил заранее сообщить ему вопросы и ответы для нового выпуска передачи, а в обмен пообещал 3 млн рублей от выигрыша.

Друзь ответил, что именно Бер предлагал ему заключить сделку, а он, в свою очередь, «старательно подыграл».

В итоге оба участника скандала были отстранены от участия в телепередачах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» на неопределенный срок.

Позднее Друзь принес извинения за произошедшее и сложил с себя полномочия главы комиссии по этике интеллектуального клуба, комиссия в последствии была расформирована. В то же время Друзь остался вице-президентом Международной ассоциации клубов ЧГК. Бер обвинил магистра в неискренности.