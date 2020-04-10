Елизавета II впервые раздала британцам милостыню по почте

Королева Великобритании Елизавета II впервые раздала милостыню нуждающимся не лично, а по почте из-за эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщает 10 апреля газета NBC News.

«Я знаю, что вы как получатель денег Монди будете так же, как и я, глубоко разочарованы тем, что церемония не состоится, хотя понимаем необходимость такого решения в нынешних обстоятельствах. Тем не менее это не должно означать, что ваш бесценный вклад в дела общины останется незамеченным, и я посылаю этот щедрый дар, чтобы поблагодарить вас за ваше христианское служение», — говорится в сообщении.

Во время «древней христианской церемонии» британский монарх обычно предлагает «милостыню» достойным пожилым жителям страны на ежегодной королевской службе Маунди в Чистый четверг — четверг перед пасхальным воскресеньем, когда происходит процедура омовения ног апостолов на Тайной вечере. В этом году королева распределила средства среди христиан по всей Великобритании и разослала по почте. На данный момент монарх находится на самоизоляции в Виндзорском замке.

Получатели чистых денег обычно составляют более 70 человек и назначаются местными епархиями за выдающиеся вклады в местную церковную и общинную жизнь.

15 марта королева Великобритании переехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 10 апреля, в Великобритании зарегистрировано 65 077, умерли 7978, 135 пациентов выписаны из больниц.

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