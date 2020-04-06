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Елизавета II сравнила эпидемию COVID-19 с уроками Второй мировой войны

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Фото: Buckingham Palace/Handout via REUTERS
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Королева Великобритании Елизавета II сравнила эпидемию коронавируса с уроками Второй мировой войны. Об этом в воскресенье, 5 апреля, правящий монарх рассказала в своем специальном телеобращении к британцам и жителям стран Содружества. Трансляцию заявления проводил телеканал Би-би-си.

Обращение королева зачитала из большой комнаты Виндзорского дворца, в которой кроме нее находился лишь оператор в специальном защитном костюме с маской и перчатками.

93-летняя Елизавета II отметила, что нынешняя ситуация ей напомнила ее совместное радиообращение с покойной сестрой Маргарет, которое было адресовано британским детям, эвакуированным из-за бомбардировок страны нацистской Германией в 1940 году.

«Несмотря на то что раньше мы сталкивались с проблемами, эта проблема другая... На этот раз мы объединяем усилия со всеми народами по всему миру, используя великие достижения науки и наше инстинктивное сострадание к исцелению. Мы добьемся успеха, и этот успех будет принадлежать каждому из нас», — сказала Ее Величество.

Елизавета II добавила, что сама испытывает «болезненное чувство разлуки со своими близкими», вызванное необходимостью социального дистанцирования со своим мужем, 98-летним герцогом Эдинбургским Филиппом, от остальных членов семьи. В то же время королева поблагодарила тех, кто остается дома в изоляции, чтобы помешать распространению коронавируса. Она также высоко оценила самоотверженные действия врачей и примеры помощи людей друг другу во всем мире.

Речь британского монарха стала ее пятым специальным обращением с момента восхождения на престол Великобритании в 1952 году. Предыдущие внеплановые выступления Елизавета II сделала во время войны в Персидском заливе в 1991 году, перед похоронами принцессы Дианы в 1997 году, по случаю смерти королевы-матери в 2002 году, а также по поводу ее 60-летнего правления страной в 2012 году.

25 марта стало известно, что наследник британской короны — принц Чарльз — заразился коронавирусной инфекцией. 30 марта он вышел из карантинного режима, проведя в самоизоляции примерно неделю. Также инфекцию выявили у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, его беременной жены и министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

По данным Worldometer на 5 апреля, в Соединенном Королевстве зафиксировано больше 47 806 случаев заражения коронавирусом, из них 4934 человека скончались. Всего выздоровели 135 пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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