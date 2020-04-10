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Роскачество дало советы по знакомствам в Сети

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Фото: TASS/Zuma
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Во время общения на сайтах знакомств нужно переходить к общению по видеосвязи, а не затягивать с перепиской, советуют специалисты Роскачества. Рекомендации по безопасному общению в Сети опубликованы на сайте организации в пятницу, 10 апреля.

«Не затягивайте с виртуальными беседами в чате, а по возможности переходите к общению по видеосвязи. В обычных условиях стоит встречаться лично и желательно в людных местах, но пандемия вносит свои коррективы», — сказано в сообщении.

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Для общения по видео эксперты призывают скачивать приложения только из официальных источников, чтобы минимизировать риск заражения смартфона вредоносными программами.

«Вот три популярных приложения, которые Роскачество проверило в рамках исследования мессенджеров осенью 2019 года и рекомендует использовать для видеосозвонов с друзьями и коллегами: Skype, WhatsApp и Viber», — отмечается в сообщении.

Во всех сервисах необходимо использовать разные и при этом сложные пароли, а также при возможности активировать двухфакторную аутентификацию. Это минимизирует возможность взлома аккаунта.

В Роскачестве подчеркнули, что при онлайн-знакомствах необходимо быть осторожным, так как есть риск связаться с мошенниками, которые, завладев номером телефона, адресом или откровенными фотографиями, могут начать шантажировать собеседника. Если вас просят переслать деньги, то это является поводом повысить бдительность.

Также не стоит переходить по подозрительным ссылкам, так как они могут вести на фишинговые сайты, или по ним могут загружаться вредоносные файлы. Рекомендуется удалять из мессенджеров все важные файлы о персональных данных. Аналогично стоит поступать и с информацией, которую присылают друзья, потому что так минимизируется возможность воспользоваться ей при взломе аккаунта.

В конце марта стало известно, что пользователи Сети стали менее расположены к знакомству онлайн из-за распространения коронавируса.

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