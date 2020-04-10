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Объявления о продаже «маскировки» от самоизоляции появились в Сети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Штрафы за нарушение режима самоизоляции подтолкнули многих предприимчивых граждан к продаже экипировки курьера, которым разрешено передвигаться по городу, на бесплатных сайтах объявлений.

Такие объявления, например, присутствуют на онлайн-сервисе «Юла», сообщает «РИА Новости».

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Цена брендированного комплекта курьера (сумка и куртка) сервисов доставки колеблется в размере от 13 до 50 тыс. рублей.

В пресс-службе «Юла» сообщили, что такие объявления единичны, сервис блокирует большинство из них. Если в них говорится, что «поможет вам избежать запрета на выход из дома» — тогда это нарушает правила, и компания блокирует такие сообщения, сказали в «Юле».

В пресс-службе сервиса бесплатных объявлений «Авито» также отметили, что банят такие объявления с момента их появления. В день блокируется порядка 8,5 тыс. размещений, в которых «спекулируют на теме коронавируса».

В компаниях «Яндекс.Маркет» и «Беру» сообщили, что не встречали таких объявлений.

В Москве с 10 апреля частично открывается сервис велопроката, которым на данном этапе смогут воспользоваться только курьеры и волонтеры. Для них услуга будет бесплатной.

С 3 апреля в столице действует система «Социальный мониторинг» для контроля за инфицированными коронавирусом, которые лечатся дома. За отказ пользоваться приложением грозят штраф и госпитализация.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных. Подобные ограничения действуют во многих регионах России.

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