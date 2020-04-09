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Отправленного в отставку бывшего замглавы МВД допросили по делу его подчиненных

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Фото: МВД РФ
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Бывшего замглавы МВД, начальника следственного департамента министерства, генерал-полковника юстиции Александра Романова допросили в рамках уголовного дела в отношении двух его подчиненных, ранее арестованных по обвинению в коррупции. Об этом сообщил источник ТАСС 9 апреля.

Собеседник агентства утверждает, что речь идет о двух заместителях начальников следственного департамента, генералах юстиции Александре Краковском и Александре Бирюкове.

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Романов допрошен в качестве свидетеля. Ранее в этот день он был освобожден от должности, указ подписал президент Владимир Путин.

Краковский, Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев были задержаны 2 апреля по подозрению в получении взятки в размере $10 млн, однако в ходе обысков доказательств получения ими взятки обнаружено не было.

Следствие обвиняет их в злоупотреблении своим служебным положением (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Все трое арестованы до 1 июня, Бирюкова и Краковского будут проверять на причастность к другим коррупционным преступлениям.

По данным РЕН ТВ, подозреваемые использовали свои полномочия, чтобы смягчить меру пресечения владельцу строительной компании Optima Development Альберту Худояну с заключения под стражу на домашний арест. Для этого обвиняемые заявили, что хотят провести собственное расследование, и забрали из Главного следственного управления уголовное дело, рассчитывая получить вознаграждение.

Альберт Худоян обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и хищении имущества. По версии следствия, он путем обмана и злоупотребления доверием приобрел три участка компании Mansfield Executive Ltd под застройку жилищного комплекса. Сам он отрицает вину и заявляет, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его фирмы.

Худояна задержали в июне прошлого года. Изначально Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест, но 8 июля Мосгорсуд пересмотрел это решение после жалобы прокурора и перевел бизнесмена в СИЗО. Тем не менее в ноябре Тверской суд Москвы снова изменил ему меру пресечения на домашний арест. Следователи полагают, что на это решение могли повлиять Краковский, Бирюков и Брянцев.

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