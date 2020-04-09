Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МВД, генерал-полковника юстиции Александра Романова в связи с недавним арестом его подчиненных по обвинению в коррупции. Соответствующий указ опубликован в четверг, 9 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя Министра внутренних дел РФ — начальника Следственного департамента МВД РФ», — сказано в документе.

Указ начинает действовать после подписания.

Ранее 9 апреля был задержан замначальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское» за взятку от предпринимателя в размере 100 тыс. рублей. По факту случившегося назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудника уволят и накажут в соответствии с законодательством.

3 апреля сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил двух заместителей начальников следственного департамента МВД России, генералов юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова в СИЗО до 1 июня 2020 года.

Согласно обвинению, упомянутые граждане вместе с генералом Следственного департамента Александром Краковским допустили злоупотребление своим служебным положением (ст. 285 ч. 3).

Все трое фигурантов были задержаны 2 апреля по подозрению в получении взятки в размере $10 млн. Однако во время обысков в Следственном департаменте МВД, проведенных в тот же день, доказательств получения взятки обнаружено не было.