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Экс-главу курганского управления МЧС арестовали за мошенничество с госконтрактом

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Фото: СК РФ/kurgan.sledcom.ru
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Бывший начальник Главного управления МЧС по Курганской области Олег Рожков арестован по подозрению в нарушении при госзакупках. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в субботу, 28 марта.

Рожкова задержали 27 марта.

По версии следствия, в 2017 году управление, которое возглавлял Рожков, в рамках государственного оборонного заказа заключило госконтракт на поставку робототехнического оборудования для нужд МЧС России с ЗАО НПО «Курганский завод спецтехники» на 94,41 млн рублей.

В марте–апреле 2018 года Рожков, являясь председателем комиссии по приемке заказа, организовал приемку непригодных к эксплуатации робототехнических средств и составление фиктивных актов об их соответствии техническим условиям госконтракта. Он подписал документы и представил их к оплате, в результате МЧС необоснованно перечислило поставщику более 56,5 млн рублей бюджетных средств.

Ранее, 16 марта, заместитель главы Барнаула был задержан по подозрению в получении взятки. Речь идет о сумме в 2,9 млн рублей.

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