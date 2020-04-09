В России резко выросли продажи виагры

В России продажи виагры и аналогичных препаратов в аптеках в последние недели выросли на 40%. Об этом свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомилась газета «Известия».

С 9 по 29 марта (за 11 и 13-ю недели года) жители РФ приобрели в аптеках 781,3 тыс. упаковок препаратов для борьбы с эректильной дисфункцией, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Тогда продажи виагры и дженериков составили 544,3 тыс. упаковок.

В денежном выражении продажи выросли на 36% — до 759,7 млн рублей. В прошлом году эта сумма составила 549,9 млн рублей.

Наибольший всплеск спроса на препараты против эректильной дисфункции пришелся на 12-ю неделю, зафиксировали аналитики. С 16 по 22 марта россияне покупали эти средства на 61% чаще (в натуральном выражении), чем год назад. На 11-й (9–15 марта) и 13-й (23–29 марта) неделях продажи виагры и аналогов препарата тоже росли — на 37% и 33% соответственно.

Чаще всего в 2020-м продавался препарат под брендом «Силденафил» — на него приходятся 46% от всех продаж данного вида препаратов. На вторам месте «Виагра», ее доля составила 15%. Замыкает тройку самых популярных препаратов против эректильной дисфункции «Сиалис» с показателем 9%. Также популярны средства «Динамико» (8%), «Тадалафил» (6%), «Эффекс» (4%), «Максигра» и «Фреймитус» (по 2%).

Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин отметил, что рост продаж средств против эректильной дисфункции на 11–13-й неделях напрямую коррелирует с увеличением продаж презервативов за этот же период.

Полную версию материала читайте в статье «Известий» 10 апреля