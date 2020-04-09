Кабмин оценит запреты продаж алкоголя в регионах

Правительство России проанализирует практику регионов по резкому сокращению времени продажи алкоголя, пишет газета «Известия».

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, Минздраву и Росалькогольрегулированию (РАР) представить соответствующее исследование. Речь идет о мерах, принятых регионами в апреле.

По закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…», в России запрещена ночная продажа алкоголя — с 23.00 до 8.00 по местному времени. Региональные власти могут по своему усмотрению ужесточать эти требования и вводить дополнительные ограничения по времени и месту продажи напитков. Кроме того, они могут принять решение о полной остановке продажи алкоголя.

В апреле региональные власти воспользовались имеющимся правом и начали сокращать время продаж алкоголя. Так, в Забайкальском крае со 2 апреля их полностью остановили, так как из-за режима самоизоляции увеличилось количество правонарушений, совершенных в нетрезвом виде. В Башкирии с 1 апреля продажа алкоголя разрешена с 10 до 18 часов дня, в Хакасии — с 10 до 15 часов. Похожие меры приняты в Якутии, Красноярском крае, Карелии.

После этого глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал главам регионов не менять ранее установленный режим продажи алкоголя. В его письме от 3 апреля было сказано, что дополнительные ограничения могут «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение». Участники рынка согласны с его позицией.

В протоколе по итогам заседания президиума координационного совета от 6 апреля говорится, что ведомства должны представить выводы и предложения в правительстве.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сказали, что ведомство прорабатывает это поручение. В Минздраве и РАР на момент публикации на запрос газеты не ответили.

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