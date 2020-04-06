Власти Новосибирской области назвали условие для отмены карантина

В Новосибирской области готовы отменить режим самоизоляции в любой момент, если это позволит ситуация с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Травников в понедельник, 6 апреля.

В ходе оперативного совещания Травников поручил региональному Роспотребнадзору разработать рекомендации, как прекратить режим самоизоляции в Новосибирской области, ранее продленный до 30 апреля. Кроме того, глава области заявил, что к концу недели в регионе увеличат список организаций, которые возобновят работу.

«Я попрошу Министерство промышленности и торговли, Гончарова Андрея Александровича [глава ведомства. — Ред.] на этой неделе начать консультации с руководителями других отраслей, которые сегодня пока стоят, на предмет, какие дополнительные мероприятия и обязательства по обеспечению общественной безопасности они готовы взять. И к концу недели подготовить предложения по расширению круга организаций, которые возобновят свою работу», — цитирует Травникова «Сиб.фм».

По данным оперативного штаба, опубликованным на сайте правительства региона, на 5 апреля в Новосибирской области выявлено 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

К 6 апреля в России диагностировано более 5,3 тыс. случаев заболевания COVID-19, 45 пациентов скончались.

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