Прямой эфир
Сюжет:

Россиян освободят от пени за неуплату по ЖКХ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России запретило начислять россиянам пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг до 1 января 2021 года. Соответствующее постановление 2 апреля подписал премьер страны Михаил Мишустин, пишут «Ведомости».

Вирусная инспекция: кабмин сделает всё, чтобы в магазинах не было пустых полок
В условиях эпидемии COVID-19 и волатильности рынков государство окажет финансовую поддержку населению и бизнесу

Документ пока не опубликован.

По данным СМИ, постановление предполагает временную приостановку начисления штрафов по ЖКУ, а также отмену взносов за капремонт.

Кроме того, будет введен запрет на отключение неплательщикам доступа к услугам.

Постановление принято на основании поправок к федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в российских регионах действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для населения и малого бизнеса. Документ дает право обращаться в банк с требованием о предоставлении отсрочки по оплате кредита сроком до шести месяцев.

В ЦБ объяснили порядок начисления процентов во время такого перерыва по выплатам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Жителей Приморья освободили от пени за просрочку оплаты ЖКУ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020