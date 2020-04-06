Россиян освободят от пени за неуплату по ЖКХ

Правительство России запретило начислять россиянам пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг до 1 января 2021 года. Соответствующее постановление 2 апреля подписал премьер страны Михаил Мишустин, пишут «Ведомости».

Документ пока не опубликован.

По данным СМИ, постановление предполагает временную приостановку начисления штрафов по ЖКУ, а также отмену взносов за капремонт.

Кроме того, будет введен запрет на отключение неплательщикам доступа к услугам.



Постановление принято на основании поправок к федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в российских регионах действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для населения и малого бизнеса. Документ дает право обращаться в банк с требованием о предоставлении отсрочки по оплате кредита сроком до шести месяцев.

В ЦБ объяснили порядок начисления процентов во время такого перерыва по выплатам.