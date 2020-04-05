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Три священника Московской городской епархии заболели COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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У трех священнослужителей Московской епархии обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в рабочей группе при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19 5 апреля.

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«Контактировавших с указанными священнослужителями просим быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться», — приводит ТАСС сообщение рабочей группы.

Тест оказался положительным у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино иерея Николая Рыжкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иерея Виктора Волкова и исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерея Георгия Дехтярева.

Кроме того, симптомы COVID-19 наблюдаются еще у двух священнослужителей — настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском протоиерея Георгия Бреева и клирика того же храма священника Дмитрия Карпова. Окончательный диагноз им пока не поставлен.

В конце марта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса. Он признал, что обращение с такой рекомендацией ему далось нелегко, однако прихожанам следует ее придерживаться до появления жертв в их семьях.

Духовенство Русской православной церкви (РПЦ) он призвал продолжать совершать богослужения и таинство причастия даже в отсутствие паствы.

Ранее патриарх утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств. В России был запущен хештег #молитесьдома.

По состоянию на 5 апреля, в России диагностировано 5389 случаев заболевания COVID-19, из них 658 — за последние сутки. 355 человек вылечились. 45 пациентов скончались.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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