Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом

Россияне оценивают возможность заражения коронавирусом лишь в 24%. Об этом свидетельствует опрос Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомились «Известия».

В боязни «подцепить» инфекцию признались 60% опрошенных, при этом большинство из них — женщины, студенты и безработные.

90% респондентов согласны соблюдать карантин в качестве меры профилактики.

Вирусологи считают, россияне недостаточно информированы о COVID-19, и оценивают уровень осведомленности лишь в 8%.

Эксперты полагают, что граждане склонны к ряду заблуждений, например о том, что коронавирус якобы погибает при температуре выше 26 градусов, или о том, что инфекция представляет наибольшую опасность для детей. Правила поведения при наличии симптомов COVID-19 знают лишь 68% россиян.

Большинство россиян (64%) смотрят на ситуацию с оптимизмом и верят, что вскоре всё изменится к лучшему. Такие настроения эксперты оценивают положительно, указывая, что это позволит избежать паники среди населения.

Полную версию материала читайте в статье «Известий» от 6 апреля.