Воробьев заверил в отсутствии необходимости пропускного режима в Подмосковье

В Подмосковье введение пропускного режима пока не требуется. Об этом в воскресенье, 5 апреля, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram.

«Пока ситуация не требует введения пропускного режима в Подмосковье, и надеюсь, нам не придется прибегнуть к этим мерам», ― написал он на своей странице в соцсети.

Кроме того, глава региона добавил, что власти наделили 12 органов и ведомств Подмосковья возможностью штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности.

Ранее, 3 апреля, Воробьев заявил, что власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны. Гражданам разрешается покидать дома только для получения неотложной медицинской помощи, поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим работы, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку, а также для выгула домашних животных при условии, что они не будут отходить дальше 100 м от своего дома, или для выноса мусора.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.