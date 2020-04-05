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Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Жители Московской области в период действия режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса могут на личном транспорте доехать до ближайших магазинов (продуктовых гипермаркетов). Об этом сообщается на сайте подмосковного правительства.

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В постановлении губернатора Андрея Воробьева говорится, что граждане обязаны не покидать места проживания за исключением выхода в магазин, аптеку, выноса мусора, обращения за медпомощью. Также можно выходить из дома, если необходимо добраться на работу или выгулять собаку.

«За исключением случаев… следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров (включая продуктовые гипермаркеты), работ, услуг», — отмечается в документе.

При этом граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением нахождения в такси.

2 апреля порядок передвижения по Москве на автомобилях разъяснили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Жители смогут передвигаться на личном транспорте или такси в случае острой необходимости, однако сотрудники правоохранительных органов имеют право их остановить для выяснения целей поездки.

В России к 5 апреля зарегистрирован 4731 случай заболевания COVID-19, 3357 — в Москве. Умерли 45 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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