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Аксенов рассказал об объеме запасов воды в Крыму

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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На текущий момент запасов воды в Крыму достаточно для снабжения Симферополя в течение 3,5 месяцев, однако ограничения водоснабжения в столице полуострова не исключены. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

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«Запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя — Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах — достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков. В то же время полностью исключить переход к режимному водоснабжению пока нельзя», — приводит «РИА Новости» слова Аксенова.

Он отметил, что сейчас объем резервов в трех основных водохранилищах больше 25 млн куб. м. Кроме того, Аксенов заверил, что увеличения потребления питьевой воды с начала режима самоизоляции не замечено.

«Есть колебания в течение недели, но они были и раньше. Общая тенденция не изменилась», — добавил глава Республики Крым.

В начале февраля с предложением продавать воду на полуостров выступил глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов. По его словам, это позволило бы пополнить бюджет Украины. Идею одобрил первый президент Украины Леонид Кравчук, отметив, что это должна быть именно коммерческая договоренность, а не жест доброй воли.

В Кремле в ответ заявили, что предложения о дополнительном водоснабжении Крыма допустимы, но могут быть рассмотрены только на коммерческой основе.

Вместе с тем, спустя месяц обмена репликами и мнениями насчет будущих поставок воды в Крым, вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков выразил уверенность, что не стоит рассчитывать на то, что дальше заявлений этот вопрос сдвинется.

Кроме того, его коллега, глава крымского парламента Владимир Константинов, вовсе заявил, что крымчане не прикоснутся к воде с Украины, пока Киев придерживается своей идеологии.

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