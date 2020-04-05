Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.

В эфире телеканала NewsOne он отметил, что Верховная рада была экстренно созвана на внеочередную сессию ради голосования по этому закону, а сам Зеленский неоднократно призывал депутатов поскорее принять документ.

«Почему-то, зачем-то президенту потребовалось очень срочно проголосовать за этот закон. Он говорит, что «надо уйти от угрозы дефолта» и так далее. Я считаю, такое поведение президента свидетельствует о том, что он находится в состоянии паники. Его там ужасно напугали, что если ты немедленно не проголосуешь, то вообще скоро будет конец всему», — отметил Погребинский.

По его мнению, вскоре образ Зеленского как «неопытного, но приличного человека» будет разрушен, и всё меньше украинцев станут поддерживать президента.

Причину этого он видит также в слухах о возможном договоре с экс-президентом Петром Порошенко. В студии телеканала предположили, что партия «Европейская солидарность» в полном составе проголосовала за открытие рынка земель вслед за «Слугой народа», так как Порошенко за это обещали закрыть уголовные дела о растрате.

В ночь на 31 марта Верховная рада Украины одобрила закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Принятие документа было одним из требований МВФ для предоставления Киеву нового кредита.