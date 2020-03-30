Премьер Украины ухудшил прогноз по падению ВВП

ВВП Украины к концу года упадет на 4,8% вместо запланированных 3,7% роста из-за коронавируса. Об этом предупредил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 30 марта.

«При оптимистическом прогнозе, когда мы не предусматривали эпидемию коронавируса, было 3,7 (процентов роста. — Ред.). Сейчас минус 4,8», — заявил он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Шмыгаль утверждает, что без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги.

Такой сценарий он назвал чрезвычайно страшным, отметив, что власти не предусматривают такого развития событий и принимают меры для сохранения финансовой стабильности государства.

Об угрозе дефолта ранее в этот день заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Международный валютный фонд (МВФ) окажет Киеву помощь, только если будут приняты «жизненно важные законы» — о банковской деятельности и о рынке земли, последний на Украине восприняли наиболее болезненно.

Зеленский призвал депутатов Верховной рады одобрить законопроекты ради получения помощи от МВФ, которую он назвал «кровью для экономики» страны. Ответственность за возможное скатывание экономики Украины в упадок лежит на плечах нардепов, подчеркивал он.

27 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что с украинской стороной был достигнут прогресс по вопросу об оказании финансовой поддержки, однако сумму выплат она называть не стала. Кроме того, Георгиева напомнила, что фонд по-прежнему ждет от Киева принятия законов о банковской деятельности и о рынке земли.