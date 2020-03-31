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Тимошенко обвинила Зеленского в работе на «международных спекулянтов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Президент Украины Владимир Зеленский и депутаты рады «сдали» страну, приняв закон об открытии рынка сельхозземель. Об этом заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 31 марта в Facebook.

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По ее словам, закон принят ими «в интересах международных спекулянтов».

«Это было сделано по-воровски. Поздней ночью, во время эпидемии, когда люди не могут сопротивляться произволу, в момент серьезного финансового кризиса», — написала депутат.

Она отметила, что власть не остановили ни протесты аграриев, ни призывы 400 различных правительственных советов, ни недовольство украинцев.

«259 депутатов, теперь мы знаем поименно, отдали 72% нашей территории зарубежным мошенникам. Это преступление против Украины», — возмутилась Тимошенко.

Она добавила, что ее партия обратится в Конституционный суд, чтобы оспорить законность данного правового акта, а также постарается привлечь к ответственности всех, «кто стоял за этой аферой».

Ранее Верховная рада Украины во втором чтении одобрила закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Принятие документа было одним из требований МВФ для предоставления Киеву нового кредита. Заседание парламентариев длилось с 17:00 30 марта до 00:40 31 марта.

Закон предполагает возможность покупать землю украинскими физическими и юридическими лицами, территориальными общинами и банками. Для вступления в силу он должен быть подписан Зеленским.

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