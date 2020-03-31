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Верховная рада разрешила продажу сельхозземель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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В ночь на вторник, 31 марта, Верховная рада Украины во втором чтении одобрила закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Принятие документа было одним из требований МВФ для предоставления Киеву нового кредита.

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За снятие моратория на продажу проголосовали 259 депутатов при необходимых 226 голосах, пишет NewsOne. Заседание парламентариев длилось с 17:00 30 марта до 00:40 31 марта. Рада рассматривала все 4 тыс. поправок к законопроекту.

На заседание поздно вечером прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. В понедельник он уже настоятельно призывал депутатов принять закон ради получения транша от Международного валютного фонда.

«Вы прекрасно знаете, что два главных условия — это закон о земле и банковский закон», — сказал он.

Закон об открытии рынка сельхозземель предполагает возможность покупать землю украинскими физическими и юридическими лицами, территориальными общинами и банками.

В первые два года действия документа разрешение приобретать земли площадью не более 100 га будут иметь только физлица.

Иностранцам покупать сельхозугодья не разрешили. При этом запрет потеряет силу в случае одобрения решения о продаже земли на референдуме.

Законом запрещается отчуждение паев, земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, кроме передачи их по наследству.

Фракция «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили о планах оспорить закон в Конституционном суде.

Ранее Зеленский отмечал, что из-за распространения коронавируса и без международной помощи государству может грозить упадок экономики и даже дефолт.

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