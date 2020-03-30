Зеленский назвал помощь от МВФ «кровью для экономики» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады принять законы, необходимые для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Только в этом случае страна получит необходимую помощь, которая является «кровью для экономики», отметил глава государства в ходе выступления в парламенте 30 марта.

Речь идет о законах о банковской деятельности и о рынке земли, которые являются условием получения Киевом финансовой поддержки от МВФ. Последний законопроект на Украине восприняли наиболее болезненно.

«Я вас очень прошу, проголосуйте за эти законы. Сегодня важно поддержать нашу экономику, это кровь для нашей экономики», — цитирует Зеленского ТАСС.

Он отметил, что для страны важно, чтобы подписание меморандума с МВФ состоялось. Экономическую ситуацию на Украине обостряет распространение коронавируса и без международной помощи государству может грозить упадок экономики и даже дефолт, заявил украинский лидер.

«Мы с правительством выбрали свой путь. Теперь очередь за вами, уважаемые народные депутаты. Вся ответственность завтра ложится именно на ваши плечи», — добавил Зеленский.

Ожидается, что Киев получит не менее $10 млрд, пишет «Громадське». При этом ранее президент заявлял о возможном транше в размере $2 млрд.

27 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что с украинской стороной был достигнут прогресс по вопросу об оказании финансовой поддержки, однако сумму выплат она называть не стала. Кроме того, Георгиева напомнила, что фонд по-прежнему ждет от Киева принятия законов о банковской деятельности и о рынке земли.

Рада приняла проект закона о земле в первом чтении в ноябре 2019 года, а в декабре аграрный комитет парламента подготовил поправки ко второму чтению. В случае принятия закона право на покупку земли получат компании, конечными бенефициарами которых являются иностранные граждане, при условии, что они более трех лет работают на Украине и платят налоги.

Документ вызвал критику как со стороны экспертов, так и граждан страны. Украинцы устраивали митинги, утверждая, что закон приведет к тотальной скупке сельхозугодий иностранцами, уничтожению украинских фермерских хозяйств, упадку села и будет содействовать экономической деградации и социальной напряженности.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. В феврале 2019 года предшественник нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского Петр Порошенко продлил его до 1 января 2020 года.