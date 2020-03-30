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Зеленский назвал помощь от МВФ «кровью для экономики» Украины

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады принять законы, необходимые для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Только в этом случае страна получит необходимую помощь, которая является «кровью для экономики», отметил глава государства в ходе выступления в парламенте 30 марта.

Речь идет о законах о банковской деятельности и о рынке земли, которые являются условием получения Киевом финансовой поддержки от МВФ. Последний законопроект на Украине восприняли наиболее болезненно.

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«Я вас очень прошу, проголосуйте за эти законы. Сегодня важно поддержать нашу экономику, это кровь для нашей экономики», — цитирует Зеленского ТАСС.

Он отметил, что для страны важно, чтобы подписание меморандума с МВФ состоялось. Экономическую ситуацию на Украине обостряет распространение коронавируса и без международной помощи государству может грозить упадок экономики и даже дефолт, заявил украинский лидер.

«Мы с правительством выбрали свой путь. Теперь очередь за вами, уважаемые народные депутаты. Вся ответственность завтра ложится именно на ваши плечи», — добавил Зеленский.

Ожидается, что Киев получит не менее $10 млрд, пишет «Громадське». При этом ранее президент заявлял о возможном транше в размере $2 млрд.

27 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что с украинской стороной был достигнут прогресс по вопросу об оказании финансовой поддержки, однако сумму выплат она называть не стала. Кроме того, Георгиева напомнила, что фонд по-прежнему ждет от Киева принятия законов о банковской деятельности и о рынке земли.

Рада приняла проект закона о земле в первом чтении в ноябре 2019 года, а в декабре аграрный комитет парламента подготовил поправки ко второму чтению. В случае принятия закона право на покупку земли получат компании, конечными бенефициарами которых являются иностранные граждане, при условии, что они более трех лет работают на Украине и платят налоги.

Документ вызвал критику как со стороны экспертов, так и граждан страны. Украинцы устраивали митинги, утверждая, что закон приведет к тотальной скупке сельхозугодий иностранцами, уничтожению украинских фермерских хозяйств, упадку села и будет содействовать экономической деградации и социальной напряженности.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. В феврале 2019 года предшественник нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского Петр Порошенко продлил его до 1 января 2020 года.

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