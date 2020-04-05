«Уровень мастерства игроков ВХЛ упал»

Из-за пандемии коронавируса пришлось отменить ряд спортивных соревнований, интрига в которых была закручена до предела. Среди пострадавших и плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Он прервался после четвертых матчей второго раунда Кубка Петрова, причем ни одна из серий не закончилась с сухим счетом — каждый из клубов выиграл как минимум одну встречу. В частности, один из последних прошедших в плей-офф коллективов — «Торпедо» из Усть-Каменогорска — дало бой победителю регулярного чемпионата, московской «Звезде» (фарм-клуб ЦСКА). Армейцы дожали торпедовцев лишь в пятой игре (три из них закончились в овертайме) и прошли дальше.

В интервью «Известиям» главный тренер «Торпедо» Алексей Ждахин подвел итоги сезона для своих подопечных и объяснил, за счет чего в ВХЛ такая жесткая конкуренция.

— Чего не хватило для победы в серии первого раунда?

— В первой и четвертой играх серии мы не смогли бороться до конца, хотя в движении не сильно уступали. Тем не менее, на концовку не хватало эмоций. Особенно в четвертом матче (1:3), когда мы пропустили вторую шайбу. Но по остальным встречам и всей серии могу сказать, что ребята правильно играли и по большому счету не давали сопернику превзойти себя. Считаю, что ключевым моментом стала курьезная шайба «Звезды» в третьем периоде пятого матча при счете 2:0 в нашу пользу, когда соперник почувствовал воздух и поверил, что может спасти игру.

— Почему не получалось дожимать соперника в равных матчах?

— Мы долго шли к этому плей-офф. Почти до самого конца не было уверенности, что туда попадем. Поэтому для нас плей-офф начался гораздо раньше, чем для «Звезды». Каждая игра была как последняя, напряжение было очень серьезное. Нельзя держать лучшую форму на долгой дистанции. У нас было отличное состояние во время январской домашней серии в регулярном чемпионате с такими сильными командами, как «Торос» (7:0) и «Нефтяник» (3:2), когда ребята были свежими. Но полностью перенести это на Кубок Петрова не получилось. Ясно, что матчи плей-офф выигрываются во многом за счет каких-то эмоций. Особенно когда скамейка короткая, как у нас. А эмоций в играх со «Звездой» явно не хватало. Даже заменить некоторых уставших ребят не могли. И травма основного вратаря нас подкосила.

— С чем связываете то, что ни одна из серий первого раунда плей-офф ВХЛ не завершилась в четыре матча, то есть с сухим счетом?

— Сейчас все команды научились разбирать друг друга и находить какие-то свои задумки, чтобы усложнить жизнь сопернику, даже если уступают ему в классе. Взять хотя бы нас. Разбор команды «Звезда» был очень тщательный. И считаю, игры серии показали, что мы выбрали правильную схему игры в обороне. Не уступали в основном армейцам, проигрывая лишь в отдельных моментах. Не давали им делать атаки сходу. Позиционной обороной я тоже доволен. Особенно во время игры в меньшинстве — мы ведь позволили «Звезде» только один раз забить при розыгрыше лишнего. Еще не забывайте, что если брать общую таблицу регулярного чемпионата, то играла первая команда против 14-й. Уровень «Звезды» всё равно должен быть выше.

— А общее выравнивание составов команд имеет место?

— Как правило, игры, особенно в плей-офф, выигрываются за счет большинства и меньшинства. Сейчас с этим сложнее, потому что, как мне кажется, в целом уровень мастерства игроков в ВХЛ упал, но в движении они добавили. То есть команды стали помоложе, добавилось много ребят из МХЛ, а мастерство упало. Им тоже надо повариться в ВХЛ, чтобы прибавить. И да, как вы сказали, выравниваются возможности команд. Раньше за счет уровня большинства и меньшинства более мастеровитые коллективы могли решить исход встреч. А теперь разница в классе уже не такая явная.

— Что должна перенять у вашей лиги КХЛ, чтобы первые раунды плей-офф были такие же напряженные?

— Мне кажется, у них тоже нет проходных команд. Во всяком случае, среди тех, которые вышли в плей-офф.

— Сколько ваших подопечных из состава «Торпедо» прошедшего сезона могут подняться в КХЛ?

— Думаю, пока все сыроваты. Мы ведь, когда собрались в начале предсезонки, имели в составе всего пять человек с прошлого чемпионата. Всех лучших игроков, которых «Торпедо» готовит, как правило, забирает «Барыс».