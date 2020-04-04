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СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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По факту взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве следствие возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом заявила ТАСС представитель Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Врадий в субботу, 4 апреля.

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Врадий добавила, что в офисе управляющей компании дома, в котором взорвался газ, изымают документы. Она отметила, что после разбора завалов следователи с участием специалистов газовой службы осмотрят место происшествия, будут назначены экспертизы для установления причин взрыва.

Взрыв газа в жилой пятиэтажке по улице Гагарина, 31, произошел в субботу днем. Во втором подъезде дома на третьем этаже взорвалась газовая колонка.

В результате ЧП обрушились перекрытия подъезда и четыре квартиры были полностью разрушены.

Погибли двое человек. Шестеро пострадали. Трое находятся в тяжелом состоянии, их транспортируют в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ).

Из дома эвакуировали 200 жильцов, которых разместили в ближайшей школе.

Среди предварительных причин произошедшего — техническая неисправность и неверная эксплуатация газового оборудования.

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