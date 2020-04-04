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СКР начал проверку по факту взрыва газа в доме в Орехово-Зуево

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ
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Следователи начали проверку по факту взрыва газа и обрушения стен трех этажей в жилом доме в подмосковном городском округе Орехово-Зуево. Об этом сообщила представитель главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий в субботу, 4 апреля.

По ее словам, следственная группа уже прибыла на место ЧП.

Врадий отметила, что устанавливается число пострадавших при взрыве и его причины.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль взрыв в Орехово-Зуево, заявили в пресс-службе регионального правительства «Интерфаксу». По словам источника агентства, Воробьев лично вылетел на место взрыва. Туда же направился глава МЧС России Евгений Зиничев.

На место отправлен начальник главного управления областного МЧС Сергей Полетыкин. Главе муниципалитета поручили обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и снабдить всем необходимым.

О взрыве газа в доме в Орехово-Зуево по адресу: улица Гагарина, 31, стало известно в субботу после полудня. В МЧС уточнили, что во втором подъезде дома на третьем этаже взорвалась газовая колонка. В результате происшествия, по предварительным данным, один человек погиб и четверо пострадали.

Среди причин ЧП в МЧС называют техническую неисправность или неверную эксплуатацию газового оборудования.

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