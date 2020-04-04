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Названы возможные причины взрыва в жилом доме в Орехово-Зуево

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Техническая неисправность или неверная эксплуатация газового оборудования могли привести к взрыву в жилом доме в Орехово-Зуево. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник в субботу, 4 апреля.

«Рассматриваются различные версии произошедшего. Среди них основная — неисправность газового оборудования либо неверная эксплуатация газовых бытовых приборов в квартире на третьем этаже», — сказал источник.

В результате взрыва обрушились квартиры с 5-го по 3-й этажи, идет эвакуация жильцов соседних подъездов. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали четыре человека, еще один погиб.

На минувшей неделе в одном из жилых домов Магнитогорска на улице Доменщиков произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента погибли два человека. Позже скончался еще и полуторагодовалый ребенок, который находился в этот момент в здании.

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