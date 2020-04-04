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В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

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Фото: instagram.com/tvoeorehovozuevo
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Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом сообщили «Известиям» в МЧС в субботу, 4 апреля.

По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения в 13:13 было установлено, что произошел взрыв газовой колонки в квартире во втором подъезде.

«В пятиэтажном четырехподъездном доме 80 квартир. 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, 50 человек — по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями», — заявил представитель МЧС.

По предварительным данным, погиб один человек и еще четверо пострадали.

К ликвидации происшествия привлекли свыше 50 человек и почти два десятка единиц техники.

О взрыве стало известно ранее в этот же день из сообщений средств массовой информации. На место происшествия вылетел глава МЧС.

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