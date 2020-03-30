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Больше 50 жителей дома в Екатеринбурге эвакуировали из-за взрыва газа

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Фото: МЧС РФ
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Бытовой газ взорвался в 12-этажном жилом доме в Екатеринбурге, из здания эвакуировали 55 человек, включая 20 детей. Об этом 29 марта сообщил сайт kp.ru.

Инцидент произошел поздно вечером 29 марта на улице Начдива Онуфриева в юго-западном микрорайоне. Установлено, что хлопок бытового газа произошел на балконе на 6-м этаже многоэтажки. После взрыва последовало возгорание площадью 2 кв. м, с которым пожарные справились за 26 минут.

Причиной послужила утечка газа из пятилитрового баллона, вентиль которого был закрыт неплотно. Владелец квартиры вышел на лоджию покурить, после чего случился хлопок, а за ним последовал пожар. Взрыв повредил оконную раму между балконом и квартирой. Перегородки и несущие конструкции не пострадали.

Погибших и пострадавших нет. Хозяин квартиры, в которой взорвался газовый баллон, после осмотра медиками от госпитализации отказался, пишет REGNUM.

28 марта сообщалось, что подозреваемый в причастности к взрыву газа в жилом доме в Магнитогорске арестован. Взрыв газового баллона в Магнитогорске произошел 26 марта в одном из жилых домов на улице Доменщиков. В результате происшествия погибли два человека.

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