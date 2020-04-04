В оперштабе рассказали о разрушениях после взрыва в жилом доме в Орехово-Зуеве

Четыре квартиры оказались полностью разрушены в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте ЧП 4 апреля.

«Полностью разрушены четыре квартиры и еще четыре — частично», — цитирует ТАСС своего собеседника в оперштабе.

При этом «РИА Новости» со ссылкой на МЧС сообщает, что полностью разрушены пять квартир, еще пять — частично.

Глава городского округа Геннадий Панин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что всего из-под завалов извлечены шесть человек. Из них трое направлены в реанимацию, двоим оказана медицинская помощь, а один «ушел домой». ТАСС со ссылкой на МЧС утверждает, что один человек погиб.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме по адресу: улица Гагарина, 31, — в квартире во втором подъезде дома на третьем этаже взорвалась газовая колонка. Предварительно среди причин происшествия называются техническая неисправность и неверная эксплуатация газового оборудования.В результате взрыва на улице никто не пострадал.

Были эвакуированы 200 жильцов дома, их разместили в ближайшей школе. На место происшествия направились глава МЧС России Евгений Зиничев, начальник главного управления областного отделения ведомства Сергей Полетыкин. Источники «Интерфакса», утверждают, что на место взрыва также выдвинулся губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.