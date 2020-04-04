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СМИ опубликовали список пострадавших в результате взрыва в Орехово-Зуеве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказался список пострадавших в результате взрыва газа и обрушения в жилом доме в Орехово-Зуеве 4 апреля. Всего пострадали шесть человек, которых извлекли из-под завалов дома, еще один погиб. Его личность устанавливается.

Среди пострадавших:

– Григорий К., 2004 г.р.,

– Михаил В., 2000 г.р.,

– Марина К., 1958 г.р.,

– Наталья К., 1973 г.р.,

– Владимир М., 1997 г.р.,

– Личность еще одного пострадавшего устанавливается.

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В то же время в МЧС сообщили «Интерфаксу», что пострадали семь человек, из них пять оставлены в ЦРБ, один отказался от госпитализации..

Ранее в этот же день подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщил, что после взрыва не удается найти четырех человек. На месте работают спасатели, ведется перекличка жителей пострадавшего дома.

ЧП произошло днем 4 апреля в пятиэтажном доме по адресу: улица Гагарина, 31. В квартире во втором подъезде дома на третьем этаже взорвалась газовая колонка. В результате обрушились перекрытия подъезда с 5-го по 1-й этаж, четыре квартиры оказались полностью разрушены. Среди предварительных причин называются техническая неисправность и неверная эксплуатация газового оборудования.

Следственный комитет России и прокуратура Московской области начали проверку. Возбуждено уголовное дело.

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