Из-под завалов дома в Орехово-Зуеве извлекли шесть человек

Из-под завалов обрушившегося в результате взрыва подъезда в Орехово-Зуеве извлечены шесть человек, пятеро из них травмированы, сообщил в субботу, 4 апреля, глава города Геннадий Панин.

«Шесть человек извлечены из-под завалов. Один ушел домой, трое находятся в реанимации, двум другим также оказана медпомощь», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Взрыв произошел 4 апреля в подмосковном городе Орехово-Зуево около 13 часов дня. По предварительным данным, в одной из квартир на третьем этаже взорвалась газовая колонка. В результате обрушился весь второй подъезд.

По данным МЧС, в результате ЧП один человек погиб и четверо пострадали. 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, еще 50 человек — по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями. Всего к ликвидации последствий взрыва привлекли свыше 50 человек и почти два десятка единиц техники.