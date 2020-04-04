Глава МЧС вылетел на вертолете к месту взрыва в Орехово-Зуево

Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел на вертолете к месту взрыва в Орехово-Зуево. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства в субботу, 4 апреля.

«Министр МЧС вылетел на вертолете к месту событий в Орехово-Зуево», — сообщили в ведомстве.

Взрыв произошел 4 апреля в подмосковном городе Орехово-Зуево около 13 часов дня. По предварительным данным, в одной из квартир на третьем этаже взорвалась газовая колонка. В результате обрушился весь второй подъезд.

По данным МЧС, в результате ЧП один человек погиб и четверо пострадали.150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, еще 50 человек — по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями. Всего к ликвидации последствий взрыва привлекли свыше 50 человек и почти два десятка единиц техники.