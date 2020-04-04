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В МЧС рассказали подробности взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево

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В МЧС сообщили подробности происшествия в Орехово-Зуево: взрыв газа произошел на третьем этаже, обрушились квартиры с 5-го по 3-й этажи, идет эвакуация жильцов соседних подъездов. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

«Взрыв газовоздушной смеси в квартире на 3-м этаже 5-этажного 4-подъездного кирпичного жилого дома с последующим обрушением 2-го подъезда с 5-го по 3-й этаж. Информация по пострадавшим уточняется, проводятся поисково-спасательные работы», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в в 13.30 в Орехово-Зуево, на улице Гагарина, дом 31. Причиной взрыва в квартире второго подъезда стала неисправность газовой колонки.

Были эвакуированы 200 жильцов соседних подъездов, 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, 50 человек — по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями.

К ликвидации происшествия привлекается 56 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек и восемь единиц техники.

О взрыве стало известно ранее, 4 апреля, из сообщений СМИ.

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