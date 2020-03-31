Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в доме под Красноярском

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины при взрыве газа в доме в городе Зеленогорске Красноярского края, сообщает во вторник, 31 марта, пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, ранее в этот день примерно в 06:00 (02:00 по мск) в квартире на третьем этаже хрущевки произошел взрыв бытового газа, погиб арендатор жилища, его личность устанавливается.

«По данному факту ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в результате хлопка возник пожар, который охватил еще две квартиры.

Обстоятельства происшествия выясняются.