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Воробьев рассказал о поисках людей под завалами дома в Орехово-Зуеве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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После взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве не удается найти двух человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев жителям пострадавшего дома.

«Мы не определили пока два человека из второго подъезда и два из четвертого», — цитирует губернатора «Интерфакс».

Предположительно, на разбор завалов на месте ЧП потребуется около шести часов, полагает Воробьев. Также было принято решение усилить группировку спасателей, теперь на месте работают 249 человек и 54 единицы техники. Параллельно проводится перекличка среди жителей.

Губернатор заверил, что пострадавшим будет предоставлено всё необходимое, власти окажут материальную помощь и обеспечат соблюдение режима самоизоляции. Всего были эвакуированы 200 жильцов, их временно разместили в ближайшей школе. На данный момент прорабатываются варианты размещения людей в гостиницах.

«В ближайшие сутки-двое дом будет обследоваться и нельзя будет там жить. Но сегодня вечером постараемся сделать так, чтобы в квартиры люди могли попасть, взять свои лекарства, вещи — всё необходимое. Первые два подъезда однозначно будут закрыты», — добавил Воробьев.

Инцидент произошел 4 апреля в пятиэтажном доме по адресу: улица Гагарина, 31. В квартире во втором подъезде дома на третьем этаже взорвалась газовая колонка. По последним данным, один человек погиб. Пятеро пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии, их транспортируют в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ).

В результате происшествия обрушились перекрытия подъезда с 5-го по 1-й этаж, четыре квартиры оказались полностью разрушены. Предварительно среди причин происшествия называются техническая неисправность и неверная эксплуатация газового оборудования.

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