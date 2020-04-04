Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах

Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении «Известий» в субботу, 4 апреля.

В письме говорится, что ранее продажу алкоголя запретили в Забайкальском крае, а также в некоторых населенных пунктах Якутии и Республики Тыва. Также ограничили продажу ряд других регионов.

«Основным мотивом введения данных ограничений являются опасения относительно возможного роста потребления алкоголя в период карантинных мероприятий, вводимых в большинстве регионов, а также увеличения правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Однако, как показывают данные ЕГАИС, во всех категориях алкогольной продукции, никакого существенного увеличения продаж ни по итогам I квартала, ни по итогам марта не произошло», — уверяют авторы письма.

Согласно приведенным данным, реализация водки в I квартале текущего года уменьшилась по отношению к прошлому году с 16,97 млн декалитров до 16,87 млн декалитров.

«В ряде категорий алкогольной продукции (вина виноградные, виски, ром) действительно наблюдался рост потребительского спроса, что связано исключительно с высокой долей импортной продукции, которую потребитель приобретал впрок», — добавляется в письме.

По мнению авторов обращения, ограничение продажи алкоголя лишь приведет к росту потребления нелегальной продукции.

«Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что к концу марта в продаже появилось большое количество непроверенных дезинфицирующих средств на основе этилового и изопропилового спирта с добавлением денатурирующих добавок. При перебоях с поставками легальной алкогольной продукции спрос на подобные средства в качестве суррогатов алкоголя резко возрастет, что может привести к катастрофическим последствиям для здоровья населения РФ», — говорится в тексте.

Авторы письма также напомнили, что порядка 80% акциза от крепкого алкоголя поступают в бюджеты регионов, поэтому введение ограничений может негативно сказаться на доходах субъектов РФ.

«В связи с этим, просим Вас в рамках взаимодействия с региональными органами власти рекомендовать снять все введенные ограничения и запреты на оборот алкогольной продукции», —заключается в письме.

2 апреля власти Забайкалья ввели временный запрет на розничную продажу алкоголя из-за многочисленных нарушений гражданами предписанного режима самоизоляции.

Позднее стало известно, что запрет будет снят 6 апреля, однако в регионе введут дополнительные ограничения по продаже спиртного.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. В случае улучшения эпидемиологической обстановки срок вынужденной самоизоляции может быть сокращен.По данным на 4 апреля, в России выявлен 4731 случай заражения коронавирусом.

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