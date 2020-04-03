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В России снизилось число совершенных под алкоголем преступлений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В 2019 году в России на 8% снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики в пятницу, 3 апреля.

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Наибольшее количество преступлений подобного характера зафиксировано в Республике Башкортостан — 12 162 случая, что на 13,8% ниже, чем в предыдущем периоде. На втором месте Свердловская область — 12 120 случаев (ниже на 7,3%).

Меньше всего нарушений в состоянии алкогольного опьянения совершили в Ингушетии — 90 случаев (рост на 1,1%) и Чеченской Республике — 174 случая (рост на 14,5%).

Наибольшее снижение числа таких преступлений по сравнению с предыдущим годом зафиксировано в Северной Осетии — 446 случаев (ниже на 51,6%), а наибольший рост — на 19,8% — в Дагестане (846 случаев).

В Москве по итогам 2019 года количество «алкогольных» преступлений составило 6487 случаев, что меньше на 2,5%, а в Московской области — 9397 (меньше на 9,5%). В Санкт-Петербурге зафиксировано 3592 случая (ниже на 2,5%).

Общее число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в стране составило 323,5 тыс. При этом в работе учитывались предварительно расследованные преступления.

В марте стало известно, что в России сокращается число молодых людей, которые оказываются в местах лишения свободы.

Так, число лиц в возрасте до 25 лет в исправительных колониях сократилось в четыре раза за последние 13 лет — с 195 тыс. в 2007-м до 52 тыс. в 2019 году.

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