Кабмин выделил движению волонтеров 242 млн рублей для помощи гражданам

Правительство РФ выделило всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтеры-медики» более 242 млн рублей для помощи людям в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщается на сайте кабмина.

«Выделить «Росмолодежи» из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 242 273,7 тыс. рублей в целях предоставления субсидии Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» на проведение мероприятий по организации помощи гражданам РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Указано, что 15 тыс. добровольцев в 85 регионах страны окажут адресную помощь 200 тыс. пожилых граждан на дому. Будут оказаны услуги по профилактике новой коронавирусной инфекции, в том числе по закупке продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости.

3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал бесплатный велопрокат для сотрудников курьерских служб и волонтеров с 10 апреля. В этот же день президент России Владимир Путин поручил региональным властям ознакомиться с практикой компенсаций добровольцам проезда в общественном транспорте.

В конце марта волонтеры ОНФ начали доставлять продукты пенсионерам на дом. Штабы созданы для помощи тем, кто находится на вынужденной самоизоляции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 7:30 мск 4 апреля, в мире заразились 1 099 711 человек, умерли 59 194, выздоровели 228 975 пациентов.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах.

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