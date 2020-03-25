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ОНФ запустил работу штабов для помощи пожилым людям на карантине

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Волонтеры Общероссийского народного фронта стали доставлять продукты пенсионерам на дом. Штабы созданы для помощи тем, кто находится на вынужденной самоизоляции.

Участвовать в проекте уже вызвались более 6 тыс. волонтёров. Все заказы развозят на следующий день после обращения.

Заявку можно оставить на сайте «мывместе2020.рф». Также сообщения принимают по телефону 8-800-200-34-11.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с «Волонтерами-медиками» и Ассоциацией волонтерских центров открывают штабы помощи

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