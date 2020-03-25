ОНФ запустил работу штабов для помощи пожилым людям на карантине

Волонтеры Общероссийского народного фронта стали доставлять продукты пенсионерам на дом. Штабы созданы для помощи тем, кто находится на вынужденной самоизоляции.

Участвовать в проекте уже вызвались более 6 тыс. волонтёров. Все заказы развозят на следующий день после обращения.

Заявку можно оставить на сайте «мывместе2020.рф». Также сообщения принимают по телефону 8-800-200-34-11.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с «Волонтерами-медиками» и Ассоциацией волонтерских центров открывают штабы помощи