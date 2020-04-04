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Коби Брайанта внесут в зал славы НБА

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Фото: Global Look Press/Armando Arorizo/Keystone Press Agency
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Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, легендарный американский баскетболист Коби Брайант будет внесен в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2020 году. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил журналист The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на источники.

По его данным, помимо игрока «Лос-Анджелес Лейкерс», в зал славы будут внесены лучшие американские баскетболисты начала 2000-х годов — Тим Данкан и Кевин Гарнетт. Официально список будет объявлен в субботу.

Коби Брайант и еще восемь человек погибли 6 января 2020 года в результате крушения вертолета в Калифорнии. 29 января стало известно, что у вертолета отсутствовала система предупреждения столкновений.

Вдова баскетболиста Ванесса Брайант подала в суд на компанию Island Express Helicopters, которая обслуживала полет. При этом в иске указывается, что часть вины лежит на пилоте, управлявшем воздушным судном в тот день. Сумма морального ущерба не раскрывается.

Брайант является одним из самых титулованных баскетболистов США. В течение 20 сезонов выступал за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции атакующего защитника. В возрасте 34 лет он стал самым молодым игроком в истории лиги, набрав 30 тыс. карьерных очков. В составе «Лейкерс» пять раз становился чемпионом, дважды выигрывал золото олимпиады в 2008 и в 2012 годах.

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