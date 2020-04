Коби Брайанта внесут в зал славы НБА

Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, легендарный американский баскетболист Коби Брайант будет внесен в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2020 году. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил журналист The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на источники.

По его данным, помимо игрока «Лос-Анджелес Лейкерс», в зал славы будут внесены лучшие американские баскетболисты начала 2000-х годов — Тим Данкан и Кевин Гарнетт. Официально список будет объявлен в субботу.

Kobe Bryant, Tim Duncan and Kevin Garnett will be inducted into the Naismith Basketball @Hoophall Class of 2020, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Formal announcements will be made on Saturday.