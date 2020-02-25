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Вдова Брайанта выдвинула иск против владельцев разбившегося вертолета

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Ванесса Брайант, вдова игрока «Лейкерс», легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, подала в суд на компанию Island Express Helicopters, которая эксплуатировала вертолет, в результате падения которого погибли ее муж и 13-летняя дочь Джианна, сообщает TMZ.

Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант
В Калифорнии разбился вертолет, среди пассажиров которого были великий американский баскетболист и его дочь

Поводом для подачи иска послужило разрешение на полет при плохих погодных условиях.

Согласно заявлению, часть вины вдова спортсмена возлагает на пилота Ару Зобаяна, который также погиб в этой катастрофе. По мнению Ванессы Брайант, Зобаян допустил халатность при управлении воздушным судном. Сумма ущерба в иске не указана.

26 января 2020 года в небе над Калабасасом, штат Калифорния разбился вертолет. Все девять человек находившихся на борту, включая 41-летнего Коби Брайанта и его 13-летнюю дочь Джианну, погибли. 29 января стало известно, что у вертолета отсутствовала система предупреждения столкновений.

Коби Брайант сыграл в НБА 20 сезонов с 1996 по 2016 год. Спортсмен выступал только за «Лос-Анджелес Лейкерс» и вместе с командой пять раз завоевывал титул чемпиона. Он был лидером клуба за всю его историю по числу сыгранных матчей, набранных очков и совершенных перехватов.

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