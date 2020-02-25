Вдова Брайанта выдвинула иск против владельцев разбившегося вертолета

Ванесса Брайант, вдова игрока «Лейкерс», легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, подала в суд на компанию Island Express Helicopters, которая эксплуатировала вертолет, в результате падения которого погибли ее муж и 13-летняя дочь Джианна, сообщает TMZ.

Поводом для подачи иска послужило разрешение на полет при плохих погодных условиях.

Согласно заявлению, часть вины вдова спортсмена возлагает на пилота Ару Зобаяна, который также погиб в этой катастрофе. По мнению Ванессы Брайант, Зобаян допустил халатность при управлении воздушным судном. Сумма ущерба в иске не указана.

26 января 2020 года в небе над Калабасасом, штат Калифорния разбился вертолет. Все девять человек находившихся на борту, включая 41-летнего Коби Брайанта и его 13-летнюю дочь Джианну, погибли. 29 января стало известно, что у вертолета отсутствовала система предупреждения столкновений.

Коби Брайант сыграл в НБА 20 сезонов с 1996 по 2016 год. Спортсмен выступал только за «Лос-Анджелес Лейкерс» и вместе с командой пять раз завоевывал титул чемпиона. Он был лидером клуба за всю его историю по числу сыгранных матчей, набранных очков и совершенных перехватов.