Прямой эфир

В Лос-Анджелесе простились с Коби Брайантом

0
Фото: REUTERS/Robert Hanashiro/USA TODAY Sports
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

24 февраля в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» прошла открытая церемония прощания с легендой баскетбола Коби Брайантом и его дочерью Джианной, трагически погибшими 26 января в авиакатастрофе. Трансляцию мероприятия вели крупнейшие американские СМИ, а также сайт команды «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую играл баскетболист.

Последний бросок Черной Мамбы: как мир прощается с Коби Брайантом
Гибель знаменитого баскетболиста вызвала шок

Всего за один день на траурное мероприятие зарегистрировались 90 тыс. человек, притом что арена «Стэйплс-центр» вмещает всего 20 тыс. С великим спортсменом пришли проститься его родные и близкие, звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), известные актеры и певцы. Для простых фанатов церемонию транслировали на специальном экране.

Дата проведения прощания под названием «Празднование жизни» вдова спортсмена Ванесса выбрала неслучайно. 2.24.20 (американский аналог даты) состоит из трех чисел, где 2 — номер, под которым играла Джианна Брайант, 24 — один из двух номеров, под которым играл сам Брайант в «Лос-Анджелес Лейкерс», тогда как 20 — количество лет, которые Коби провел в клубе своей жизни и в браке.

Обладатель золотых медалей двух Олимпийских игр (1998, 2002), пяти трофеев победителя НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) и несчетного множества индивидуальных наград и его дочь были тайно похоронены 7 февраля.

Коби Брайант погиб 26 января в возрасте 41 года в результате крушения вертолета в окрестностях Лос-Анджелеса. С ним погибла и его 13-летняя дочь Джианна, а также еще семь человек. 29 января стало известно, что у вертолета отсутствовала система предупреждения столкновений.

24 февраля вдова баскетболиста подала в суд на компанию Island Express Helicopters. Поводом для подачи иска послужило разрешение на полет при плохих погодных условиях. Согласно заявлению, часть вины вдова спортсмена возлагает на пилота Ару Зобаяна, который также погиб в этой катастрофе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вдова Брайанта выдвинула иск против владельцев разбившегося вертолета
НБА опубликовала посвященный Брайанту видеоролик

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020