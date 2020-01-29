НБА опубликовала посвященный Брайанту видеоролик

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала видеоролик, который посвящен ключевым моментам карьеры баскетболиста Коби Брайанта. Запись доступна на официальном канале лиги на YouTube.

Коби Брайант сыграл в лиге 20 сезонов с 1996 по 2016 год. Спортсмен выступал только за «Лос-Анджелес Лейкерс» и вместе с командой пять раз завоевывал титул чемпиона. Он был лидером клуба за всю его историю по числу сыгранных матчей, набранных очков и совершенных перехватов, пишет RT.

41-летний баскетболист погиб 26 января в результате крушения вертолета в окрестностях Лос-Анджелеса. С ним погибла и его 13-летняя дочь Джианна, а также еще семь человек. 29 января стало известно, что у вертолета отсутствовала система предупреждения столкновений.