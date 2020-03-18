Прямой эфир
Сюжет:

Четыре баскетболиста «Бруклин Нетс» заразились COVID-19

0
Фото: REUTERS/Richard Mackson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У четырех игроков клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Бруклин Нетс» был выявлен положительный результат на коронавирус. Об этом во вторник рассказала пресс-служба команды.

В тексте сообщения говорится о развитии симптомов инфекции у одного игрока, а у остальных состояние болезни проходит без видимых признаков. На данный момент все четыре баскетболиста были изолированы и находятся под присмотром врачей, передает издание The Independent.

Имена зараженных не раскрываются.

«В настоящее время организация уведомляет всех, кто имел контакты с игроками, в том числе недавних соперников, обратиться в органы здравоохранения для проведения тестирования», — говорится в пресс-релизе команды.

Также руководство клуба ввело обязательный карантин для всех остальных игроков и членов персонала в рамках профилактических мер.

12 марта все матчи НБА были приостановлены на неопределенный срок из-за обнаружения инфекции нового типа у одного из баскетболистов. Заболевшим оказался игрок «Юты Джаз» Руди Гобер, который получил подтвержденные результаты анализов накануне игры с «Оклахома-Сити Тандер». Позднее 15 марта заражение было диагностировано еще у одного игрока «Юты» Донована Митчелла, а также у баскетболиста «Детройта» Кристиана Вуда.

Из-за угрозы распространения коронавируса по всему миру массово отменяют спортивные мероприятия. Так, Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о приостановке регулярного сезона 2019–2020 годов, а 17 марта вышло официальное подтверждение УЕФА о перенесе чемпионата Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом коронавируса SARS-CoV-2, началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 573 человек, умерли 7955, а излечились 81 691 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертин прокомментировал решение РФС о приостановке турниров
Бой между Бетербиевым и Фаньлуном отменили из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020