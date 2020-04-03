Британские полицейские спасли рисковавшего сорваться со скалы мужчину

Полицейские британского графства Кент провели спецоперацию по спасению застрявшего на скале мужчины, который мог сорваться с 15-метровой высоты. Об этом 2 апреля сообщило издание KentOnline.

Инцидент произошел 21 марта. На вызов приехали четверо правоохранителей: трое находились наверху с застрявшим жителем, а один остался у подножия скалы, чтобы в случае необходимости оказать мужчине первую помощь.

В один момент смекалистые сотрудники полиции приняли решение снять свои ремни, сцепить их и сбросить застрявшему, чтобы вытащить его с помощью такого импровизированного троса.

Тем не менее это не сработало, поэтому один из правоохранителей сбегал к соседнему дому, где удалось в итоге найти веревку, с помощью которой получилось спасти англичанина.

«В сложившейся ситуации они сохраняли спокойствие и проявили инициативу, чтобы быстро положить конец непредсказуемому инциденту, который мог стать трагическим», — сообщил главный инспектор полиции Кента Нил Лоудон.

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